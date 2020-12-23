بـ 644 هدفًا.. ميسى يتخطى رقم بيليه القياسى مع فريق واحد

أصبح ليونيل ميسي الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد لكرة القدم اليوم الثلاثاء بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد، ليجتاز رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي.وكان النجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما عادل رقم بيليه البالغ 643 هدفا عندما هز شباك بلنسية يوم السبت الماضي.واليوم، صنع ميسي هدفا لزميله كليمو لينجليه، قبل أن يهز الشباك بنفسه بتسديدة قوية من مدى قريب لتصبح النتيجة 3-صفر.