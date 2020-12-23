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اقتصاد

مشروعات جديدة لإنتاج 329 مليون طن غاز مسال فى العالم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:58 ص
إنتاج الغاز الطبيعي
إنتاج الغاز الطبيعي
وكالات
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أظهر تقرير صادر عن خدمة بلومبرج لبيانات تمويل الطاقة الجديدة أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال تحت الإنشاء في العالم تبلغ حاليا 329 مليون طن، وأن نحو 62% يتركز في المحيط الأطلسي حيث يصل نصيب الولايات المتحدة من هذه الطاقة الإنتاجية إلى 148 مليون طن.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، مساء الثلاثاء، إلى أن توسعات شركة قطر للغاز التابعة لشركة قطر للبترول تعتبر أكبر مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة الإنتاجية تبلغ 33 مليون طن في مرحلته الأولى، والمتوقع دخولها مرحلة التشغيل بحلول 2025 وسيزيد المشروع الطاقة التصديرية قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا.

ورغم تأخر صدور الموافقة النهائية على هذا المشروع، فإنه من المتوقع الحصول عليها أوائل العام المقبل.

من ناحية أخرى تسعى شركة فينشر جلوبال إل.إن.جي إلى الحصول على الموافقات الاستثمارية اللازمة لمشروع بلاكوماينز إل.إن.جي للغاز الطبيعي المسال أواوخر 2020 على أن يدخل مرحلة التشغيل في 2023-2024، ولكن تم تأجيل المشروع حتى 2021.

وأشارت بلومبرج إلى أن إلكتريستي دو فرانس الفرنسية للكهرباء وبولسكي جورنيكتفو نافتوفي وقعتا عقودا طويلة المدى لشراء 30% من إجمالي الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من مشروع بلاكوماينز.

وتتوقع الشركة الانتهاء من التعاقدات على بيع كامل إنتاج المرحلة الأولى من المشروع بحلول يونيو المقبل.

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