زيارة سرية.. وزير الدفاع الأمريكى يلتقى بالرئيس الأفغانى

التقى وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، الرئيس الافغاني أشرف غني في كابول، خلال زيارة خاطفة لأفغانستان لم يعلن عنها لأسباب أمنية.وأعلنت الوزارة، في بيان، أن ميلر الذي يتولى هذا المنصب موقتا حتى تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن مهامه الشهر المقبل، بحث مع الرئيس الأفغاني مفاوضات السلام الجارية مع طالبان والتي تشكل "الفرصة التاريخية لإرساء السلام في البلاد".وبعدما عارض كبار الضباط الانسحاب السريع للقوات الأمريكية وفق خطة دونالد ترامب، التقى ميلر قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر "ليستطلع رأيه حول الوضع الأمني في البلاد"، بحسب البيان.وقرر الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته الراغب في إنهاء "الحروب الطويلة"، أن يسحب في 15 يناير 2500 جندي أمريكي من أفغانستان، أي أسرع مما كان متوقعا في الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وطالبان الذي ينص على انسحاب تام بحلول مايو 2021 مقابل ضمانات أمنية.وتشهد أفغانستان تصعيدا لأعمال العنف بعدما شنت طالبان في الأسابيع الماضية هجمات شبه يومية على القوات الحكومية.وقال مكتب الرئيس الأفغاني على "تويتر" إنّ غني أوضح في محادثاته مع الوزير ميلر أن الحكومة الأفغانية اتخذت خطوات عملية لضمان السلام وأن المسؤولية تقع الآن على عاتق طالبان لإثبات التزاماتها من أجل إحلال السلام.ومن غير المؤكد أن تقبل الإدارة الديمقراطية الجديدة بالانسحاب التام المقرر وفقا لاتفاق الدوحة.والثلاثاء قتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم طبيبتان تعملان في سجن يعتقل فيه مئات من طالبان في انفجار قنبلة وضعت تحت سيارتهم في كابول.وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أطباء يعملون في السجن.والأسبوع الماضي زار رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي الدوحة لحث طالبان على خفض مستوى العنف في أفغانستان.