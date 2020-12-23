كندا: إصابات كورونا تصل إلى 519 ألفًا 325 حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 519 ألفًا و325 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من الثلاثاء بالتوقيت المحلى لمدينة تورونتو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا بلغ 14346 حالة، بينما تعافى 429 ألفًا و372 شخصًا من مرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا.