معهد البترول: ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام الأمريكية

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في أحدث أسبوع.زاد مخزون الخام 2.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر إلى حوالي 497.7 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز تشير إلى تراجع قدره 3.2 مليون برميل.وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 341 ألف برميل.وبحسب أرقام معهد البترول، نما استهلاك مصافي التكرير للخام 76 ألف برميل يوميا.وتراجعت مخزونات البنزين 224 ألف برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 1.2 مليون برميل.ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مليون برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاضها 904 آلاف برميل.وأفادت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 92 ألف برميل يوميا.