موريتانيا: إطلاق النار على آلية عسكرية قرب حدود الصحراء الغربية

أعلن الجيش الموريتاني، مساء الثلاثاء، عن تعرض إحدى آلياته العسكرية لإطلاق نار قرب الحدود الشمالية المتاخمة للمنطقة العازلة في الصحراء الغربية.وأوضح بيان أصدرته قيادة الجيش أن دورية عسكرية كانت تطارد مجموعة من المهربين في المنطقة الحدودية القريبة من منطقة الكركارات الحدودية تعرضت لإطلاق نار مساء الثلاثاء.وأضاف البيان أنه لم تقع اصابات بين الافراد الذين كانوا يستقلون الآلية التي تعرضت لإطلاق النار، ويجري تحقيق فوري لتحديد مصدر النيران.ويتزامن هذا الحادث مع وجود المفتش العام للقوات المسلحة المغربية الفريق أول عبد الفتاح الوراق في زيارة لموريتانيا للمشاركة في انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة للتعاون بين موريتانيا والمغرب.ويأتي الحادث بعد أسابيع على دخول الجيش المغربي إلى المنطقة العازلة المتاخمة للحدود الموريتانية بعد ابعاد ناشطين صحراويين من البوليساريو كانوا قد أغلقوا لأسابيع معبر "الكركارات" ومنعوا تدفق السلع المغربية والاشخاص عبر المعبر باتجاه موريتانيا والدول الافريقية.وأعقب ذلك إعلان البوليساريو إلغاء العمل باتفاق وقف اطلاق النار مع المغرب لأنها اعتبرت أن المنطقة العازلة منزوعة السلاح، وتلتزم موريتانيا الحياد حيال النزاع بين المغرب والبوليساريو على الصحراء الغربية.