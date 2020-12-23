ماكرون يتحدث مع بوتين وزيلينسكى بشأن النزاع الروسى الأوكرانى

تحادث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بشأن النزاع الروسي الأوكراني بعد عام على القمة التي جمعت بينهما في باريس لإيجاد حل له، بحسب ما أعلن الإليزيه.وتطرق ماكرون الذي يخضع لحجر صحي بالمقر الرئاسي في لانتير بمدينة فرساي، مع بوتين ومن ثم زيلينسكي، إلى خطوات النقاش المقبلة المرتقبة خصوصًا في إطار صيغة نورماندي التي تجمع كلا من موسكو وكييف وباريس وبرلين.في 9 ديسمبر 2019، أي قبل أكثر من عام بقليل، التقى الرؤساء الثلاثة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس، لإعادة إطلاق عملية السلام في أوكرانيا، وكان بوتين وزيلينسكي قد عبّرا وقتذاك عن الخلافات بينهما، لكنهما أكدا رغبتهما في التغلب عليها.وقد خلّف هذا النزاع أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 1.5 مليون نازح. وتراجعت حدة القتال بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاقات سلام عام 2015، لكن العملية السياسية لم تشهد منذ ذلك الوقت أي تقدم.وقال الكرملين- في بيان- إن النقاش مع ماكرون ركز على الوضع في منطقة الدونباس، وكذلك على ملفات سوريا وليبيا وناغورني قره باغ، والاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.لكنّ الكرملين لم يأت على ذكر أي نقاش بشأن قضية أليكسي نافالني، في وقت أعلنت روسيا الثلاثاء فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين ردًا على تدابير تبناها الاتحاد الأوروبي في أكتوبر بعد التسميم المفترض للمعارض الروسي الأبرز.