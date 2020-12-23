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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

اختتام فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية بأزهر الإسكندرية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
فعاليات الاحتفاء
فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية
إسلام أبوالمجد
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اختتمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر بالإسكندرية فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، برعاية الدكتورة إيمان محمد عبد الفتاح الشماع، عميدة الكلية، والدكتورة مؤمنة حمزة عون، وكيلة الكلية، ومشاركة فعالة من طالبات الكلية، وتم تكريم المتفوقات منهن.

وفي ختام الفعاليات تقدمت عميدة الكلية بالشكر والتقدير لأقسام اللغة العربية، وإلى كل من أسهم ودعم وأبدى الحرص على نجاح هذا الاحتفاء، وتم تتويج احتفالات أقسام اللغة العربية بندوة علمية تثقيفية، يوم الأحد الماضي تحت عنوان: "عربيٌ أنا".

كما وجهت أسمى آيات الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ لدعمه المستمر للكلية، وللقيادات التي حضرت، وعلى رأسهم: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور عبد الله مبروك النجار، العميد الأول لكلية الدراسات العليا بالجامعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، والدكتور كمال بريقع، المنسق العام لمركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، مقرر لجنة الرصد والمقترحات ببيت العائلة المصرية، والشاعر الدكتور علاء جانب، مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والثقافية.

كما توجهت بالشكر أيضًا إلى الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية والإعلامية، والشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية ملقيًا كلمة نيابة عن فضيلة وزير الأوقاف.

وتضمن برنامج الحفل فقرات عدة، حيث ألقى الشاعر الدكتور علاء جانب القصائد احتفاءً باليوم والكلية، إضافة إلى الفقرات الطلابية، وفريق إنشاد الكلية، وفيديوهات عن تطورات الكلية في الآونة الأخيرة، وفيديو تعريفي بما تقدمه مكتبة الكلية من خدمات تيسيرًا على طلاب العلم داخل الجامعة وخارجها، فضلًا عن نشرة إخبارية لأسبوع الفعاليات الاحتفالية باليوم العالمي للغة العربية، وأخيرا تم افتتاح معرض للكتاب على هامش الاحتفالية.
فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية
فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية
فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية
فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية
فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية
فعاليات الاحتفاء بيوم اللغة العربية

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