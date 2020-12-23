رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب وإسرائيل يوقعان 4 اتفاقيات فى عدة مجالات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:36 ص
المغرب وإسرائيل يوقعان
المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقيات
أ ش أ
طباعة
وقعت المملكة المغربية وإسرائيل، مساء الثلاثاء، بالرباط، أربع اتفاقيات في عدة مجالات، وذلك خلال زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي عال المستوى.

تتعلق الأولى باتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات العمل، ووقعه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، والمدير العام لوكالة السكان والهجرة الإسرائيلية شلومو مور يوسف.

وتتعلق الثانية بمذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، وقعها المدير العام للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني المغربية زكرياء بلغازي، ومدير وكالة الطيران المدني الإسرائيلي جويل فيلدسكوه.

وجرى التوقيع - أيضا - على مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، وتنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة الماء، وقعها المدير العام للماء بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حمو بنسعدوت، والمدير العام لوزارة الموارد المائية يشيزكيل ليفشيتز.

وتتعلق الثالثة بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، التي وقعها المدير العام لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نبيل لخضر، وكبيرة الاقتصاديين وزيرة المالية شيرا جرينبرغ، على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.

أما الاتفاق الرابع، يتعلق بمذكرة تفاهم على التفاوض حول اتفاقيات أخرى تنظم هذه العلاقات، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

«الصحة»: 788 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

«الصحة» تناقش مستجدات بروتوكولات علاج كورونا.. ومؤتمر لإعلان آلية توزيع اللقاح

تنبأوا بوفاتهم قبل أيام.. مصرع 3 طلاب من كفر الشيخ فى حادث مرورى (صور)

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

الزمالك يعلن إصابة لاعبين وإدارى وعضو بالجهاز الطبى بكورونا

مانشستر سيتى يصعد لنصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

فيورنتينا يفوز على يوفنتوس 3-صفر بالدورى الإيطالى

الجراحات التجميلية تزداد زخما في البرازيل بالرغم من وباء كورونا

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

حفل توقيع رواية ستى تفاحة للكاتبة صفاء عبدالمنعم.. اليوم

«ترويقة فى بيروت» فيلم بدون أية خطوط حمراء

المصرية اللبنانية تطرح رواية «الرجل الذى باع رأسه»

«كسارة البندق» تواصل عروضها على المسرح الكبير