المغرب وإسرائيل يوقعان 4 اتفاقيات فى عدة مجالات

وقعت المملكة المغربية وإسرائيل، مساء الثلاثاء، بالرباط، أربع اتفاقيات في عدة مجالات، وذلك خلال زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي عال المستوى.تتعلق الأولى باتفاق حول الإعفاء من إجراءات التأشيرة بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات العمل، ووقعه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، والمدير العام لوكالة السكان والهجرة الإسرائيلية شلومو مور يوسف.وتتعلق الثانية بمذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني، وقعها المدير العام للطيران المدني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني المغربية زكرياء بلغازي، ومدير وكالة الطيران المدني الإسرائيلي جويل فيلدسكوه.وجرى التوقيع - أيضا - على مذكرة تفاهم حول الابتكار وتطوير الموارد المائية، وتنص على التعاون التقني في مجال تدبير وتهيئة الماء، وقعها المدير العام للماء بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء حمو بنسعدوت، والمدير العام لوزارة الموارد المائية يشيزكيل ليفشيتز.وتتعلق الثالثة بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال المالية والاستثمار، التي وقعها المدير العام لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نبيل لخضر، وكبيرة الاقتصاديين وزيرة المالية شيرا جرينبرغ، على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال التجارة والاستثمار.أما الاتفاق الرابع، يتعلق بمذكرة تفاهم على التفاوض حول اتفاقيات أخرى تنظم هذه العلاقات، منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات واتفاقية المساعدة الجمركية.