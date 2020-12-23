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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات تعقيم وتطهير بشوارع مدن وقرى البحيرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:26 ص
حملات تعقيم وتطهير
حملات تعقيم وتطهير بشوارع
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية؛ لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية بمختلف المنشآت والهيئات.

كما أكد محافظ البحيرة على ضرورة تشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن؛ للمرور الدورى على المحال للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.

وبناء على تعليمات المحافظ، شنت مدن ومراكز وقرى محافظة البحيرة، على مدار اليوم، وخلال الفترات المسائية، حملات رش وتعقيم مستمرة للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد والمدارس، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة البيئة والطب البيطرى والإدارة العامة للمتوطنة.

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