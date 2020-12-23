مانشستر سيتى يصعد لنصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تأهل مانشستر سيتي الى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، عقب الفوز على أرسنال 4-1، مساء الثلاثاء، على استاد الإمارات في ربع نهائي المسابقة.أحرز رباعية السيتي: «جابريل خيسوس في الدقيقة 3، ورياض محرز في الدقيقة 55، وفيل فودين في الدقيقة 59، وايميريك لابورت فى الدقيقة 73»، وهدف أرسنال الكسندر لاكازيت في الدقيقة 32، لتنتهي المباراة بفوز السيتي وتأهله إلى نصف النهائي.