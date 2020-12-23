فيورنتينا يفوز على يوفنتوس 3-صفر بالدورى الإيطالى

فاز فيورنتينا على مضيفه يوفنتوس 3-صفر في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، على استاد اليانز لحساب الجولة 14 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.أحرز ثلاثية الضيوف دوسان فالهوفيتش فى الدقيقة 3 واليكس ساندرو لاعب اليوفى بالخطأ فى مرمى فريقه فى الدقيقة 76 ومارتن كاسيرس فى الدقيقة 81.وفى الدقيقة 18 تم طرد خوان كوادرادو لاعب اليوفى ليكمل الفريق المباراة ب10 لاعبين فقط.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد فيورنتينا الى 14 نقطة فى المركز ال15 مؤقتا...فيما تجمد رصيد اليوفى عند 24 نقطة فى المركز الرابع.