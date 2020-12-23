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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الخارجية السودانية ترحب بالتشريع الأمريكى الخاص بإعادة الحصانة السيادية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية
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رحبت وزارة الخارجية السودانية، بإجازة الكونجرس الأمريكي، التشريع الخاص بإعادة الحصانة السيادية للسودان، والذي يُعيد، عمليًا، الحصانة للسودان ويجنبه أي محاكمات مستقبلية ذات صلة بالفترة التي كان مدرجًا خلالها في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت الخارجية السودانية - في بيان مساء الثلاثاء - إن إجازة القانون تأتي في إطار اعتماد اتفاقية التسوية الموقعة بين حكومة السودان وحكومة الولايات الأمريكية المتحدة، التي جرى بموجبها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت إلى أن التشريع استثنى القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، لافتة إلى أن هذه القضايا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية مقاضاة أي دولة بشأنها بموجب القانون الأمريكي المسمى «العدالة ضد رعاة الإرهاب - جاستا».

وشددت الخارجية السودانية على أن هذه الخطوة، التى أتت ثمرة جهود مضنية ومتصلة عكفت عليها مؤسسات الدولة في تناغم عظيم وفقًا لتوجيهات القيادة التنفيذية العليا، تعد إضافة كبيرة أخرى في طريق إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي وإحتلاله لمكانه الطبيعي بين الأمم المتحضرة، ترجمة لشعارات ثورة ديسمبر وتأكيدًا لأهدافها السامية.

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