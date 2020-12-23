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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الوادى الجديد تحقق 14 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فى أولمبياد المحافظات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:22 ص
ختام أولمبياد
ختام أولمبياد
محمد مهدي
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حققت محافظة الوادي الجديد اليوم إنجازًا تاريخيًا بعد حصولها على 14 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في ختام أولمبياد المحافظات الحدودية والتي أقيمت بمحافظة شرم الشيخ.

فقد حققت المحافظة مركز أول وذهبية كرة طائرة شاطئ بنين وبنات، ومركز أول وذهبية كرة طائرة بنين، ومركز أول وذهبية ألعاب قوى (وثب طويل) بنين وبنات، ومركز ثاني وفضية كرة طائرة بنات، ومركز ثاني وفضية ألعاب قوى (100م عدو - 800م جرى) بنات وبنين، ومركز ثاني وفضية شطرنج بنين، ومركز ثاني وفضية تنس طاولة بنين، ومركز ثالث وبرونزية كرة السرعة بنين وبنات، ومركز ثالث وبرونزية خماسي كرة القدم بنات.

وأكد البيان الصادر من مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن عدد الميدليات التي حققتها المحافظة 14 ميدالية مقسمة كالتالي 5 ميدليات ذهبية، 6 ميدليات فضية، 3 ميدليات برونزية.

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