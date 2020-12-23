محلل بحرينى: وضع «الإخوان» بقوائم الإرهاب سينهى تواجدهم بالمنطقة

كشف الكاتب والمحلل السياسي البحريني سعد راشد، أن قطر بدأت مرحلة جديدة من الفوضى في الشرق الأوسط تستهدف فيها الدول المقاطعة، وذلك عبر أساليب تحريضية واضحة من خلال ذراعها قناة "الجزيرة".وقال "راشد"، في تصريحات لصحيفة "الدستور"، إن النظام القطري يسعى في الوقت الراهن للضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، لإيجاد طريق للخلاص من أزمته تضمن استمراره على سياسة الفوضى بالشرق الأوسط، منوهًا بأن قطر ستحرك جماعات الضغط المعروفة والداعمة لها في الحزب الديمقراطي من أجل عدم اعتراف الإدارة الجديدة بدعم قطر للإرهاب.وذكر المحلل السياسي البحريني، أن قطر تعمدت خلال الفترة الماضية الإساءة لمصر، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات، ما يسبب نوعًا من ضبابية الأزمة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي طالما دعم حزبها الديمقراطي، توجه النظام القطري، في توثيق صلته بالكيانات والجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة "الإخوان" الإرهابية.وعن مستقبل جماعة "الإخوان" الإرهابية ومدى ارتباطها مع الدوحة، قال راشد، إن هناك مساعي حثيثة لإدراج جماعة "الإخوان" ضمن قوائم الكيانات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد أن إدراج الجماعة الإرهابية سيحقق تطلعات الدول المقاطعة، وخاصة مصر، في سرعة القضاء على هذا التنظيم، وسيسهم بشكل فعال في المبادرة المصرية بشأن ليبيا، وستحقق تقدمًا واضحًا وملموسًا، كما أن إدراجهم سيجعل النظام القطري في وضع حرِج قد يدفعه للتخلي عن الزعيم الروحي للجماعة الإرهابية يوسف القرضاوي.وذكر أن الوقت قد حان لمحاسبة النظام القطري على ما يرتكبه من جرائم تستهدف الشعوب العربية وتصنع الفوضى أينما تواجد أذرع النظام وعلى رأسهم "الإخوان".