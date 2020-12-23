تونس تسجل 1605 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الثلاثاء، تسجيل 38 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و237 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1605 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 123 ألفًا و323 حالة.