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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«أدوبى» تطلق نسخة تجريبية من «بريميير برو»

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
بريمير برو
بريمير برو
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أطلقت شركة "أدوبي" الأمريكية، عملاق صناعة برمجيات النشر والتصميم في العالم، نسخة تجريبية من برنامج تحرير الفيديو الشهير "بريميير برو" مخصصة لأجهزة حاسبات ماك "سيليكون إم ١ " الجديدة من شركة "أبل" والمعتمدة على رقائق معالجات ذات المعمارية "أيه آر إم".

ولا يزال الإصدار الجديد في مرحلة تجريبية حيث كشفت الشركة عن مجموعة من نقاط الضعف والثغرات المعروفة وكذلك المميزات المفقودة في البرنامج.

وقالت "أدوبي" إنها ستقوم تباعا وعلى مراحل بتقديم المميزات الموجودة في إصدارة برنامج "بريميير برو" الأصلي.

وبهذا الإصدار الجديد ينضم برنامج "بريميير برو" إلى قائمة برامج "أدوبي" التي تشمل "فوتوشوب" و"لايت روم" التي تطلق الشركة إصدارات مخصصة منها للعمل على أجهزة ماك الجديدة المعتمدة على رقائق المعالجات ذات المعمارية "إيه آر إم".

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