رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل لقاء العاهل المغربى وكوشنر ومستشار الأمن القومى الإسرائيلى

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
لقاء العاهل المغربى
لقاء العاهل المغربى وكوشنر
أ ش أ
طباعة
استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وولي العهد الأمير الحسن، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، وفدًا يضم مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل مئير بن شبات، والمساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية أفراهام بيركوفيتش.

وأعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان مساء الثلاثاء، أن اللقاء شهد تجديد الملك محمد السادس الإعراب عن ارتياحه لما تناوله الاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر الجاري مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وإبلاغه بالقرار الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى الإجراءات المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

ذكر البيان، أن هذه الإجراءات تشمل السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، واستئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.

وهنأ الملك محمد السادس، جاريد كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في مايو 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وفى سبيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

كما أكد الملك محمد السادس لمئير شبات، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، وأفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.

وأكد بيان الديوان الملكي، موقف المغرب الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.

وأضاف البيان انه تم التوقيع، أمام الملك محمد السادس، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وجاريد كوشنر ومئير بن شبات.

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف حقيقة ظهور بؤر إصابة بـ«إنفلونزا الطيور» في المحافظات

محمد الباز يكتب: أدلة خروج الإخوان على الإسلام

مدرب «ليفربول» يكشف موقف صلاح من الرحيل عن الفريق

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

«الصحة»: 788 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

«الصحة» تناقش مستجدات بروتوكولات علاج كورونا.. ومؤتمر لإعلان آلية توزيع اللقاح

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

مانشستر سيتى يصعد لنصف نهائى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

فيورنتينا يفوز على يوفنتوس 3-صفر بالدورى الإيطالى

الجراحات التجميلية تزداد زخما في البرازيل بالرغم من وباء كورونا

2،4 مليار يورو للفائزين باليانصيب الميلادي السنوي في إسبانيا

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: الحديث عن حقوق الإنسان «حق يراد به باطل»

زكي طليمات.. شيخ المسرح العربي (بروفايل)

40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية

عمّار في بحر النغم: كيف عاش الشريعي وسط أمواج الطرب؟