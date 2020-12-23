تفاصيل لقاء العاهل المغربى وكوشنر ومستشار الأمن القومى الإسرائيلى

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، وولي العهد الأمير الحسن، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، وفدًا يضم مستشار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل مئير بن شبات، والمساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية أفراهام بيركوفيتش.وأعلن الديوان الملكي المغربي، في بيان مساء الثلاثاء، أن اللقاء شهد تجديد الملك محمد السادس الإعراب عن ارتياحه لما تناوله الاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر الجاري مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وإبلاغه بالقرار الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى الإجراءات المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.ذكر البيان، أن هذه الإجراءات تشمل السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، واستئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.وهنأ الملك محمد السادس، جاريد كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في مايو 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وفى سبيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.كما أكد الملك محمد السادس لمئير شبات، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، وأفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.وأكد بيان الديوان الملكي، موقف المغرب الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.وأضاف البيان انه تم التوقيع، أمام الملك محمد السادس، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، وجاريد كوشنر ومئير بن شبات.