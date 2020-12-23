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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:48 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» سعر اليورو، اليوم الأربعاء 23-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محلياُ، استقر سعر اليورو، اليوم، في بنك عودة وبنك تنمية الصادرات، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان، وبنك الكويت الوطني.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 23-12-2020

استقر سعر اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.07، أما المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.08.

سعر اليورو اليوم

وفي بنك كريدي أجريكول ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.06، كما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.09.

أسعار اليورو اليوم
وفي بنك المشرق ارتفع أيضًا سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.08، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.07، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.08، أما في بنك وفا التجاري فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.

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