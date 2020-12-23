سعر اليورو اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 23-12-2020

استقر سعر اليورو اليوم في بنك عودة ليسجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.59 جنيه وللبيع 18.40، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.07، أما المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 19.21 جنيه وللبيع 19.08.



سعر اليورو اليوم وفي بنك كريدي أجريكول ارتفع سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك مصر سجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.06، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.06، كما ارتفع سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 19.27 جنيه وللبيع 19.06، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.09، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 19.28 جنيه وللبيع 19.09.





أسعار اليورو اليوم

وفي بنك المشرق ارتفع أيضًا سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.08، وفي بنك البركة الإسلامي فسجل للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.07، وفي البنك العربي سجل للشراء 19.13 جنيه وللبيع 18.97، وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل للشراء 19.29 جنيه وللبيع 19.08، أما في بنك وفا التجاري فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 18.85.