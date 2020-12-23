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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:22 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يبحث عنه كثيرون بشكل يومي، اليوم الأربعاء 23-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

محليًا، شهدت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، تراجعًا ملحوظًا بعد أن سجل انخفاض 3 جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب 814 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.

ويقدم موقع "الدستور" في تقريره اليوم، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 23-12-2020


سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 698 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 814 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 930 جنيهًا.

انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد ان طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجني الأرباح.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3 % إلى 1870.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم كما تشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من المرتقب أن ترتفع أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.

ويذهب المحللون إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.

جدير بالذكر أن الطلب على الذهب يرتفع حيث يكون الملجأ الآمن عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.



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