تعليم أسوان يكرم أبنائه الفائزين فى المسابقة البحثية الكبرى (صور)

كرم الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم، أبنائه الطلاب (ملوك صلاح أحمد - أمل فتحى محمد - مريم أشرف سليمان - وسام سامى محمد) بإدارة إدفو التعليمية، لفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى المسابقة البحثية الكبرى التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الأوقاف.وشهد التكريم عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام، فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية.أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أنه يتمنى النجاح والتوفيق لجميع أبنائه المشاركين فى مسابقات على مستوى الجمهورية.