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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مقتل عنصر من المليشيات الإيرانية في دير الزور بسوريا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:42 م
مقتل المليشيات الإيرانية
مقتل المليشيات الإيرانية
محمد عمر
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قتل عنصر باكستاني يعمل ضمن الميليشيات الإيرانية في محيط البوكمال بريف دير الزور، فيما لا زالت ملابسات عملية القتل غير معروفة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم أن عنصر في الميليشيات الإيرانية من جنسية باكستانية، قتل في ظروف مجهولة، حيث تم دفنه في مقبرة خاصة بقتلى الميليشيات الإيرانية، في بادية قرية السويعية جنوب شرق مدينة البوكمال.

وأكد المرصد أن العنصر يتبع لميليشيا زينبيون، وعثر عليه مشنوقًا في إحدى النقاط العسكرية على أطراف مدينة البوكمال.

وأشار المرصد السوري إلى أنه سبق العثور على مهندس من جنسية إيرانية، في 17 ديسمبر الجاري مقتولا على يد حراس البوابة الرئيسية لحقل التيم النفطي الواقع جنوبي مدينة دير الزور ضمن مناطق نفوذ قوات الجيش السوري والميليشيات الإيرانية.

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