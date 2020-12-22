«محلية أسوان» تنظم حملة تفتيش على 9 مقاهي (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء وبتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان.وأسفرت الحملة عن المرور على ٩ مقاهي والتنبيه المشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، بمشاركة قسم رخص المحلات بالوحدة وشئون البيئة بالوحدة.يأتي ذلك في إطار سلسلة حملات التفتيش التي تنظمها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لرصد المخالفات والتفتيش على تطبيق الإجراءات الوقائية.