رمضان عبدالمعز يوضح سبب مشاركته فى «الاختيار»

كشف الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، عن تفاصيل مشاركته باسمه ومهنته الأصلية في مسلسل "الاختيار"، والذي تناول قصة استشهاد البطل الشهيد أحمد المنسي.





وقال خلال لقائه في برنامج "إتس شو تايم"، مع الإعلامية هبة الأباصيري، والمذاع عبر فضائية cbc، "رئيس القناة اتصل علي، وقال لي أنت مرشح لدور كذا، وأنا أصلًا خريج دعوة وكنت أدرس فن الإلقاء، وأعلم جيدًا أن الدراما مؤثرة جدًا ولا تنسى".





وتابع: "الدور هو عمل وطني وعمل دعوي وسبحان الله رغم أنها 5 دقائق إلا أن الله وفقني أن اشرح معنى الكفر وأبرئ ابن تيمية".



