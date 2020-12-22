«توت عنخ أمون» بالكريستال.. «فاطمة» تحيى التراث الفرعونى بشكل جمالى

منذ طفولتها وهي تعشق الرسم، قررت أن تحول شغفها إلى واقع ملموس، فقامت بصنع تابلوهات من الخرز، محاولة إحياء التراث الفرعوني من خلال لوحاتها الفنية، والتعبير عن الهوية المصرية، ونشر الثقافة، وطورت ذاتها بمشاهدة الفيديوهات عبر «اليوتيوب»، إلى أن تمكنت من صنع تابلوهات من الخرز الكريستال.فاطمة الزهراء، ذات الـ 26عامًا، تعمل مديرة مركز شباب زغلول برشيد في محافظة البحيرة، تقول: «ابتديت الرسم وأنا عندي 4 سنوات، وتطورت أثناء مراحل الدراسة وعن طريق "الفيس بوك" و"اليوتيوب"، وبدأت عمل بورتريهات من الخرز في 2015».تستخدم «الزهراء» في عمل البورتريه خرز كريستال بمختلف أنواعه ومقاساته، وخيط صيد لتبدع في عمل اللوحة الفنية، وتستغرق ما لا يقل عن ١٠ أيام لعمله، ولكن استغرق منها عمل تابلوه توت عنخ آمون شهر، ولم تشعر بالوقت لحبها في الحضارة المصرية.اختارت الفتاة العشرينية توت عنخ أمون لاهتمامها بالحضارة المصرية القديمة وهويتنا، وقررت أن تقوم بعمل مجموعة تعبر عن مصر، وبدأت بعمل تابلوه مبسط لنفرتيتي ثم توت عنخ آمون، متمنية أن تستكمل مسيرتها الفنية التاريخية وتقوم بالمشاركة في المعارض الدولية.