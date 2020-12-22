السودان يوقع مذكرة بشأن حظر الأسلحة الكيميائية

وقعت سلطة الطيران المدنى السودانية، الثلاثاء، مع الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية التابع لوزارة الدفاع مذكرة تفاهم حول حظر الأسلحة الكيميائية، اتساقًا مع المتطلبات الدولية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى مجالات حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة وتدميرها.وحضر مراسم التوقيع اليوم بمقر وزارة الدفاع بالخرطوم الفريق الركن يس إبراهيم وزير الدفاع وأمين عام الوزارة، ومسؤولين بسلطة الطيران المدني والجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية، وذلك وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".وتأتي المذكرة استنادًا إلى قانون الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية بالسودان من جهة، وقانون سلطة الطيران المدني من جهة أخرى، والذى يصنف المواد الخطرة والبضائع المحظور نقلها.كما يأتي نطاق عمل المذكرة فى إطار التنسيق لضبط التعامل بتلك المواد المستوردة والمصدرة العابرة للبلاد، وتفعيل القيود عليها لضمان الاستخدام الآمن لها وأي موجهات قياسية أخرى من المنظمات الدولية على شكل أدلة أو إرشادات واجبة التنفيذ.