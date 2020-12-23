ألوان ناعمة وأزياء صاخبة.. صيحات الموضة في 2020 (صور)



قاومت دور الأزياء العالمية أزمات عام 2020، وحالة الإغلاق العالمي التي عانى منها العالم في مقاومته لفيروس كورونا، وتنوعت الموديلات سواء في الخامات أو الألوان التي شملت تفصيلات واضحة وناعمة في الوقت نفسه وهذه أبرز الموضات لـ2020:

التنورة البليسيه:

ظهرت التنورة البليسيه موضة لعام 2020 ومستمرة في عام 2021 فكل الفتيات تبحثن عن إطلالات مميزة، ومريحة عند ارتدائها، لذلك تعتبر التنورة البليسيه من أسهل القطع التي تحقق تلك المطلبات.

موديلات جمبسوت موضة شتاء 2020:

قدمت دور الأزياء العالمية تشكيلة كبيرة من الجمبسوت موضة عام 2020 حسب شكل الجسم.

- جمبسوت للقصيرات:

لقصيرات القامة يفضل اختيار الجمبسوت المصمم بألوان ترابية.

- جمبسوت للجسم الذي على شكل التفاحة:

تم تقديم موديلات جمبسوت للجسم الذي يكون على شكل تفاحة ليظهر الجسم برقبة أطول وجسم أنحف.



- الجمبسوت الجلد:

تم تقديم تصميم يلبي ذوق المرأة الجريئة، خصوصًا إذا اعتمدته بالموديل المزين بالحبوب المعدنيّة.



فساتين سهرة تخفي عيوب الجسم تصدرت موضة 2020:

قدم مصممون عالميون مجموعة من فساتين سهرة، تخفي عيوب الجسم كموضة خريف وشتاء 2020-2021.



فستان للقوام الكمثري:

أصدر مصممون فستان للقوام الكمثري لخريف 2020 بأكتاف بارزة وتنانير واسعة ومنفوشة ما يجعله من الموديلات التي تخفي عيوب القوام الكمثرى وتخلق توازن بين الأكتاف الكنزه ومنطقة الأرداف والأفخاذ الممتلئي.



فساتين للقصيرات:

سجلت فساتين السهرة المصممة بكسرات البليسيه حضور لا يمكن تجاهله هذا الخريف، الصيحة التي تساعد في إطالة القامة القصيرة قدمتها حيث تألقت العارضات بفساتين ذهبية واوكسديه مميزة بأكمامها الطويلة والياقات العالية.



فساتين للنحيفات:

يمكن الاستعانة بفستان بأكمام منفوخة للظهور بقامة أكثر إمتلاءا وعرضا. وعلى مستوى الألوان، جاءت معبرة عن حالة السكون والانغلاق، فجاءت صيحات الألوان ناعمة وهادئة، وهذه أبرزها: تم تقديم موديلات جمبسوت للجسم الذي يكون على شكل تفاحة ليظهر الجسم برقبة أطول وجسم أنحف.تم تقديم تصميم يلبي ذوق المرأة الجريئة، خصوصًا إذا اعتمدته بالموديل المزين بالحبوب المعدنيّة.قدم مصممون عالميون مجموعة من فساتين سهرة، تخفي عيوب الجسم كموضة خريف وشتاء 2020-2021.أصدر مصممون فستان للقوام الكمثري لخريف 2020 بأكتاف بارزة وتنانير واسعة ومنفوشة ما يجعله من الموديلات التي تخفي عيوب القوام الكمثرى وتخلق توازن بين الأكتاف الكنزه ومنطقة الأرداف والأفخاذ الممتلئي.سجلت فساتين السهرة المصممة بكسرات البليسيه حضور لا يمكن تجاهله هذا الخريف، الصيحة التي تساعد في إطالة القامة القصيرة قدمتها حيث تألقت العارضات بفساتين ذهبية واوكسديه مميزة بأكمامها الطويلة والياقات العالية.يمكن الاستعانة بفستان بأكمام منفوخة للظهور بقامة أكثر إمتلاءا وعرضا. وعلى مستوى الألوان، جاءت معبرة عن حالة السكون والانغلاق، فجاءت صيحات الألوان ناعمة وهادئة، وهذه أبرزها:

- الأزرق:

تصدر اللون الأزرق قائمة الألوان الأكثر موضة في عام 2020، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الألوان الأخرى لكنه كان الأكثر شعبية.

- الأبيض:

فصل الخريف في عام 2020 كان مختلف فبعيدا عن اختيار الالوان الداكنة أو الدافئة قدمت دور الأزياء العالمية إطلالات باللون الأبيض مما يعتبر لافت جدا في عالم صيحات الموضة.

- الأحمر:

الألوان الزاهية هي المسيطرة على موضة الألوان فى 2020، ومنها الأحمر حيث منحت الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة.

- الأخضر:

اللون الأخضر كان من الوان الموضة الأساسية هذا الخريف، وتربع على عرش ألوان السواريه خاصة.

- الأسود:

اللون الأسود هو ملك الألوان تمامًا ككل موسم.