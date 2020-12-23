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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

ألوان ناعمة وأزياء صاخبة.. صيحات الموضة في 2020 (صور)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:42 م
فساتين سهرة موضة
فساتين سهرة موضة 2020
سلمى بدر
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قاومت دور الأزياء العالمية أزمات عام 2020، وحالة الإغلاق العالمي التي عانى منها العالم في مقاومته لفيروس كورونا، وتنوعت الموديلات سواء في الخامات أو الألوان التي شملت تفصيلات واضحة وناعمة في الوقت نفسه وهذه أبرز الموضات لـ2020:
ألوان ناعمة وأزياء
التنورة البليسيه:
ظهرت التنورة البليسيه موضة لعام 2020 ومستمرة في عام 2021 فكل الفتيات تبحثن عن إطلالات مميزة، ومريحة عند ارتدائها، لذلك تعتبر التنورة البليسيه من أسهل القطع التي تحقق تلك المطلبات.
ألوان ناعمة وأزياء
موديلات جمبسوت موضة شتاء 2020:
قدمت دور الأزياء العالمية تشكيلة كبيرة من الجمبسوت موضة عام 2020 حسب شكل الجسم.
ألوان ناعمة وأزياء
- جمبسوت للقصيرات:
لقصيرات القامة يفضل اختيار الجمبسوت المصمم بألوان ترابية.
ألوان ناعمة وأزياء
 - جمبسوت للجسم الذي على شكل التفاحة:
تم تقديم موديلات جمبسوت للجسم الذي يكون على شكل تفاحة ليظهر الجسم برقبة أطول وجسم أنحف.

- الجمبسوت الجلد:
تم تقديم تصميم يلبي ذوق المرأة الجريئة، خصوصًا إذا اعتمدته بالموديل المزين بالحبوب المعدنيّة.

فساتين سهرة تخفي عيوب الجسم تصدرت موضة 2020:
قدم مصممون عالميون مجموعة من فساتين سهرة، تخفي عيوب الجسم كموضة خريف وشتاء 2020-2021.

فستان للقوام الكمثري:
أصدر مصممون فستان للقوام الكمثري لخريف 2020 بأكتاف بارزة وتنانير واسعة ومنفوشة ما يجعله من الموديلات التي تخفي عيوب القوام الكمثرى وتخلق توازن بين الأكتاف الكنزه ومنطقة الأرداف والأفخاذ الممتلئي.

فساتين للقصيرات:
سجلت فساتين السهرة المصممة بكسرات البليسيه حضور لا يمكن تجاهله هذا الخريف، الصيحة التي تساعد في إطالة القامة القصيرة قدمتها حيث تألقت العارضات بفساتين ذهبية واوكسديه مميزة بأكمامها الطويلة والياقات العالية.

فساتين للنحيفات:
يمكن الاستعانة بفستان بأكمام منفوخة للظهور بقامة أكثر إمتلاءا وعرضا. وعلى مستوى الألوان، جاءت معبرة عن حالة السكون والانغلاق، فجاءت صيحات الألوان ناعمة وهادئة، وهذه أبرزها:
ألوان ناعمة وأزياء
- الأزرق:
تصدر اللون الأزرق قائمة الألوان الأكثر موضة في عام 2020، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الألوان الأخرى لكنه كان الأكثر شعبية.
ألوان ناعمة وأزياء
- الأبيض:
فصل الخريف في عام 2020 كان مختلف فبعيدا عن اختيار الالوان الداكنة أو الدافئة قدمت دور الأزياء العالمية إطلالات باللون الأبيض مما يعتبر لافت جدا في عالم صيحات الموضة.
ألوان ناعمة وأزياء
- الأحمر:
الألوان الزاهية هي المسيطرة على موضة الألوان فى 2020، ومنها الأحمر حيث منحت الألوان المبهجة الفتيات إطلالة مختلفة.
- الأخضر:
اللون الأخضر كان من الوان الموضة الأساسية هذا الخريف، وتربع على عرش ألوان السواريه خاصة.
ألوان ناعمة وأزياء
- الأسود:
اللون الأسود هو ملك الألوان تمامًا ككل موسم.
ألوان ناعمة وأزياء
- المكياج:
ألوان المكياج موضة عام 2020 كانت سموكي ألوان غامقة بالعين كالأسود والبني والألوان الترابية والوردية عموما.

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