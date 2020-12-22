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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد للمتهمين في قضية ضحية العمرة المزيفة بالدقهلية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:49 م
المتهمين
المتهمين
الدقهلية : عمرو الحوتى
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قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار محمد الحنطور بالحكم بالسجن المؤبد لثلاثة من المتهمين فى قضية الحاجة سعدية "ضحية العمرة" وبراءة ثلاثة آخرين.

تعود أحداث القضية إلى 2018 بعد قيام أحد الأشخاص من أبناء قريتها قرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية ويدعى عبد الله المنزلاوي ويعمل جزارًا، باختيار الحاجة سعدية عبد السلام حماد، 75 سنة، لأداء مناسك العمرة والتي تبرع بها رجل أعمال، وفاءً لنذره، بعد شفاء ابنه من مرض خطير، حيث يتحمل تكلفة أداء العمرة لـ 10 أشخاص دون تحمل أحد منهم لأى تكاليف مالية مطالبًا إياها بضرورة إحضار الأوراق المطلوبة، وجواز سفرها، لإنهاء اجراءات سفرها والحصول على تأشيرة العمرة حيث قام باستغلالها وأعطاها حقيبة مليئة بالحبوب المخدرة دون علمها.

فيما تم إلقاء القبض على الحاجة سعدية عقب وصولها لمطار ينبع وبحوزتها كمية الحبوب المخدرة، وكشفت التحريات عقب ذلك بقيام أحد الأشخاص بحملها معها لتوصيلها لأحد الأشخاص وسوف يستلمها منها بالمطار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسى، وأحد أفراد العصابة المكونة من خمسة أشخاص واعترفوا بتفاصيل الواقعة ما دفع السلطات السعودية لإخراج الحاجة سعدية من محبسها بعد إرسال وزارة الخارجية المصرية ملف كامل بالقضية فى مصر إلى سلطات التحقيق السعودية لضم المتهم الرئيسى للقضية.

وروت الحاجة سعدية تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة واتهمت صاحب العمرة المزيفة بأنه من قام بإعطائها حقيبة المخدرات لتسليمها لأحد الاشخاص بالمملكة العربية السعودية دون أن تعلم ما بها وتم القاء القبض عليها داخل الأراضي السعودية بتهمة جلب مخدرات.

قالت الحاجة سعدية "على الرغم من أن السلطات السعودية كانت تعاملنى بكل أدب واحترام، إلا أننى كنت أشعر بالغربة والتعب وتراب مصر غالى أوى، وأشكر كل من وقف بجوارى فى محنتى، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى على وقوفه بجانب أبناء مصر كما أن السلطات فى السعودية، كانت متأكدة بإنى بريئة وأن الحقيبة مدسوسة، وتشعر بأنى مظلومة ولكنهم كانوا ينفذون القانون".

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