بالأسماء.. ارتفاع ضحايا تصادم الصحراوي الغربي بالمنيا لـ8

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وتروسيكل، مساء الثلاثاء بالطريق الصحراوي الغربي بين قريتي بلنصورة وتونا الجبل بزمام مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا إلى 8 متوفيين وتم توزيع جثث الضحايا على 3 مستشفيات.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بين قريتي بلنصوره وتونا الجبل بزمام مركز أبوقرقاص، انتقلت أجهزة الأمن ورجال المباحث ودفعت هيئة الإسعاف بالمحافظة بـ4 سيارات لموقع الحادث.وبالفحص تبين مصرع 8 مواطنين هم: أحمد حسين، وشقيقه محمد، أحمد ناصف، طارق محمود، محمد خالد، عمر محمود، ونجليه محمد، ومحمود، وجميعهم يقيمون بقرية أسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس، في أقصي جنوب المحافظة، وقد تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة ثلاث مستشفيات.وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث مركز أبوقرقاص، تحت إشراف اللواء خالدعبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، أن الضحايا يعملون بإحدي المزارع بالطريق الصحراوي الغربي وتتراوح أعمارهم ما بين 12 إلي 15 سنه وأثناء عودتهم من عملهم تسببت السرعة الزائدة السرعة الزائدة في وقوع الحادث، وتم نقل جثث الضحايا إلي مشرحة مستشفى ملوي العام والتي أستقبلت ثلاث جثث ومستشفي ديرمواس المركزي ثلاث جثث بينما تم نقل جثتين لمستشفي أبوقرقاص العام.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، والوقوف علي أسباب الحادث، وتم التحفظ على جثث الضحايا، لحين العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.