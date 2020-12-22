نور طبيبة في «ضل راجل» رمضان المقبل

تبدأ الفنانة اللبنانية نور تصوير دورها في مسلسل "ضل راجل" أمام النجم ياسر جلال المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل عقب انتهاء احتفالات رأس السنة الجديدة واعياد الميلاد.وعلمت «الدستور» أن نور تلعب ضمن أحداث المسلسل دور طبيبة بشرية.وتعاقدت نور مؤخرًا على تجسيد دور البطولة النسائية في المسلسل "وهو من إنتاج شركة سينرجى، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.وبدأ أبطال العمل تصوير أولى مشاهد العمل باللوكيشن الرئيسي للمسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.وتلتقى نور بياسر جلال للمرة الثانية في الدراما، حيث تعاونا سويًا في مسلسل "رحيم" الذى عرض في رمضان 2018.مسلسل "ضل راجل" يشارك في بطولته كلا من محمود عبد المغنى، إنعام سالوسة وأحمد حلاوة، نرمين الفقى.على جانب آخر، انتهت نور مؤخرا من تصوير مسلسل "جمال الحريم" المقرر عرضه خلال أيام على شبكة mbc، ويشارك في بطولته كل من خالد سليم، إسلام جمال، دينا فؤاد، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفى، انتاج سينرجى.