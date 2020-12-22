تجديد حبس عصابة سرقت 11 توكتوك في المرج

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 11 توك توك بمنطقة المرج.كانت النيابة أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين أشرف.س وحمادة.أ عاطلين بارتكابهما جرائم سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمنطقة المرج، وأقر المتهمان بسرقة 11 توك توك بذات الأسلوب، وقاما بتغيير ملامحها تمهيدا لبيعها.كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغات مفادها سرقة التكاتك، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان باقى التكاتك المسروقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.