«مستقبل وطن» يزيل قمامة زاوية أبومسلم بأبوالنمرس (صور)

أزالت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة، برئاسة محمد سعيد هلال القمامة من قرية زاوية أبو مسلم بجوار محطة الصرف الصحي وذلك من أجل الحفاظ على الييئة، بحضور يحيى يونس أمين وحدة زاوية أبومسلم ومحمود عبدالنبي عبدالعاطى وذلك لليوم الثانى على التوالي.تأتي تلك الحملة في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المواطن، خاصة في القري.يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب وتنفيذ توجيهات المهندس أشرف رشاد، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب.