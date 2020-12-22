رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يصل لأبعد نقطة مع ظهور أول تفش في القارة القطبية الجنوبية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:31 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
قال جيش تشيلي إن فيروس كورونا وصل إلى القارة القطبية الجنوبية، التي كانت القارة الوحيدة الخالية من كوفيد-19، في حين سارع مسؤولو الصحة والجيش لإجلاء وعزل العاملين في محطة أبحاث نائية محاطة بالمحيط والجبال الجليدية.

وقالت القوات المسلحة هذا الأسبوع: إن 36 فردا على الأقل أصيبوا في قاعدة برناردو أوهيجينز، 26 منهم عسكريون وعشرة من المتعاقدين المدنيين المكلفين بأعمال صيانة في القاعدة.

وتقع محطة الأبحاث التي يديرها جيش تشيلي، بالقرب من طرف شبه جزيرة في أقصى شمال القارة القطبية الجنوبية، وتطل على خليج كثيرا ما تنتشر فيه الجبال الجليدية.

وقال الجيش إن أفراد القاعدة "معزولون بالفعل بشكل ملائم ويخضعون للملاحظة باستمرار" من قبل السلطات الصحية في ماجالانيس بمنطقة باتاجونيا، مضيفا أنه لم تحدث أي مضاعفات حتى الآن.

يقدر الباحثون في هيئة المسح البريطانية للقطب الجنوبي أن حوالي 1000 فرد في 38 محطة بأنحاء القارة المتجمدة قد أبحروا بأمان في فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي دون وقوع حوادث. لكن زيادة في حركة السفر من وإلى المنطقة هذا الربيع وفي أوائل الصيف زادت من خطر الإصابة.

وقال مسؤول صحفي بالجيش إنه تم تسجيل أولى حالات الإصابة بكوفيد-19 في منتصف ديسمبر عندما مرض جنديان.

وأفادت البحرية في تشيلي بأنها رصدت أيضا ثلاث حالات إصابة بكوفيد-19 بين 208 من أفراد طاقم سفينة أبحرت في منطقة القطب الجنوبي في الفترة بين 27 نوفمبر والعاشر من ديسمبر الجاري.

موضوعات متعلقة

«الصحة» تناقش مستجدات بروتوكولات علاج كورونا.. ومؤتمر لإعلان آلية توزيع اللقاح

«الوزراء» يكشف حقيقة ظهور بؤر إصابة بـ«إنفلونزا الطيور» في المحافظات

«مدبولى» يراجع استراتيجية ضبط النمو السكانى تمهيدًا لعرضها على الرئيس

مدرب «ليفربول» يكشف موقف صلاح من الرحيل عن الفريق

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

بالصدفة.. الزمالك يكتشف إصابة طارق حامد ومحمود علاء بكورونا

«الصحة» تناقش مستجدات بروتوكولات علاج كورونا.. ومؤتمر لإعلان آلية توزيع اللقاح

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

الجراحات التجميلية تزداد زخما في البرازيل بالرغم من وباء كورونا

2،4 مليار يورو للفائزين باليانصيب الميلادي السنوي في إسبانيا

وفاة الممثل الفرنسي كلود براسور عن عمر ناهز 84 عامًا

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: الحديث عن حقوق الإنسان «حق يراد به باطل»

زكي طليمات.. شيخ المسرح العربي (بروفايل)

40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية

عمّار في بحر النغم: كيف عاش الشريعي وسط أمواج الطرب؟