سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-12-2020 بالبنوك
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:41 ص
تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، والذي شهد ارتفاعا طفيفا، اليوم الأربعاء 23-12-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.
وذلك في إطار البحث المستمر عن سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي عبر محرك البحث العالمي «جوجل» في العالم وخاصة جمهورية مصر العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية.
وذلك بعد انعكاس ارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، رغم ما تمر به جمهورية مصر العربية من أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
حيث ارتفع متوسط سعر الدولار قرشين أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل متوسط سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، 15.635 جنيه للشراء و15.735 جنيه للبيع.
وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
سعر الدولار في بنك عوده
عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB
عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للبيع، و15.73 للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي
سجل البنك العربي الافريقي الدولي الدولار أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنية للبيع.
وذلك في إطار البحث المستمر عن سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي عبر محرك البحث العالمي «جوجل» في العالم وخاصة جمهورية مصر العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية.
وذلك بعد انعكاس ارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، رغم ما تمر به جمهورية مصر العربية من أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
حيث ارتفع متوسط سعر الدولار قرشين أمام الجنيه في البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل متوسط سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، 15.635 جنيه للشراء و15.735 جنيه للبيع.
وسعر الدولار الرسمي المُعلَن من البنك المركزي يتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-12-2020 فى مصر
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.
سعر الدولار في بنك عوده
عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في بنك QNB
عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.63 جنيه للبيع، و15.73 للشراء.
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سعر الدولار في بنك الإسكندرية
تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي
سجل البنك العربي الافريقي الدولي الدولار أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنية للبيع.
وارتفع سعر شراء الدولار الرسمي نسبيًا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-12-2020 بنحو قرشين، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.