سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-12-2020 بالبنوك

يهمك أيضًا | دعم الدولار من خلال حزمة التحفيزات يدفع الذهب للتراجع



وارتفع سعر شراء الدولار الرسمي نسبيًا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 23-12-2020 بنحو قرشين، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الإسكندريةتداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBعرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدوليسجل البنك العربي الافريقي الدولي الدولار أمام الجنيه 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنية للبيع.