لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر تشهد قفزة كبيرة في إصابات ووفيات فيروس كورونا، وهذا يؤكد أننا نعيش ذروة الموجة الثانية للفيروس.





وأكدت خلال تقديمها برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الثلاثاء، أن أرقام الإصابات المعلنة تلك فقط التي تتوجه للمؤسسات الصحية والمعامل المركزية بخلاف من يتم عزلهم منزليًا، لكن أرقام الوفيات دقيقة جدًا.





وتابعت: "بالأمس حققنا عدد وفيات 32 وهو رقم كبير يمثل قفزة بنسبة 10% ليصل معدل الوفيات في مصر 5% من الإصابات المعلنة".



