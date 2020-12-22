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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تاجر مخدرات بمركز العسيرات بسوهاج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:43 م
حبس
حبس
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج من ضبط تاجر مواد مخدرة، في إطار خطة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون.

وكانت بداية الواقعة عندما أسفرت تحريات الملازم أول هشام هلال معاون مباحث مركز شرطة العسيرات عن تردد المدعو "فارس. م. ص" والمقيم الحريزات الغربية على مركز العسيرات، وأنه على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة وخصوصا جوهر الحشيش المخدر لأحد عملائه بقرية الأحايوة مركز العسيرات وبعد عرض الأمر على النيابة العامة المختصة تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المذكور.

وتمكن الملازم أول هشام الهلالي تحت إشراف الرائد هيثم الحجيري رئيس مباحث العسيرات والرائد أحمد عزت مفتش مباحث المركز من ضبط المذكور ومعه كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها تبين أنها ثلاثة فروش حشيش وزنها مائتان وخمسون جراما من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي حصيلة هذا الاتجار وهاتف محمول للتواصل مع عملائه وتم عرض المتهم على النيابة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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