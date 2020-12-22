حبس تاجر مخدرات بمركز العسيرات بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج من ضبط تاجر مواد مخدرة، في إطار خطة وزارة الداخلية لضبط الخارجين على القانون.وكانت بداية الواقعة عندما أسفرت تحريات الملازم أول هشام هلال معاون مباحث مركز شرطة العسيرات عن تردد المدعو "فارس. م. ص" والمقيم الحريزات الغربية على مركز العسيرات، وأنه على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة وخصوصا جوهر الحشيش المخدر لأحد عملائه بقرية الأحايوة مركز العسيرات وبعد عرض الأمر على النيابة العامة المختصة تم تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش المذكور.وتمكن الملازم أول هشام الهلالي تحت إشراف الرائد هيثم الحجيري رئيس مباحث العسيرات والرائد أحمد عزت مفتش مباحث المركز من ضبط المذكور ومعه كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها تبين أنها ثلاثة فروش حشيش وزنها مائتان وخمسون جراما من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي حصيلة هذا الاتجار وهاتف محمول للتواصل مع عملائه وتم عرض المتهم على النيابة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.