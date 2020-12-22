تونس تقول إنها غير معنية بالتطبيع مع إسرائيل

قالت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، إنها غير معنية بالتطبيع مع إسرائيل، وأن موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية، في أول تعليق لها عقب تطبيع جارها المغرب للعلاقات مع إسرائيل.وانضم المغرب إلى البلدان العربية، التي اتخذت خطوة التطبيع مع إسرائيل، ووصل وفد إسرائيلي اليوم إلى المملكة المغربية في أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين.ويدحض موقف تونس تكهنات غربية بأن تكون على قائمة المطبعين تحت ضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.