بايدن: سنبدأ العمل لإعادة بناء الاقتصاد

قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، إنه سيبدأ العمل لإعادة بناء الاقتصاد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد حجم الأضرار جراء الهجوم الإلكتروني وسنرد بعد ذلك، مؤكدا أنه عند تحديد المسؤول عن الهجوم الإلكتروني سنرد بالتأكيد.وأضاف بايدن، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، نقلتها قناة العربية، أن الولايات المتحدة تحتاج لقواعد دولية متعلقة بالأمن الإلكتروني، مشيرا إلى أن هجوم إلكتروني ضخم تعرضت له الولايات المتحدة ولن يمر دون رد، موضحا أن الهجمات الإلكترونية تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه حان الوقت للتعافي من جائحة، مشيرا إلى أنه سيطلب من الكونجرس تمرير مشروع قانون إغاثة آخر لمواجهة كورونا.