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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: سنبدأ العمل لإعادة بناء الاقتصاد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:47 م
بايدن
بايدن
أحمد عاشور
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قال جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، إنه سيبدأ العمل لإعادة بناء الاقتصاد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد حجم الأضرار جراء الهجوم الإلكتروني وسنرد بعد ذلك، مؤكدا أنه عند تحديد المسؤول عن الهجوم الإلكتروني سنرد بالتأكيد.

وأضاف بايدن، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء، نقلتها قناة العربية، أن الولايات المتحدة تحتاج لقواعد دولية متعلقة بالأمن الإلكتروني، مشيرا إلى أن هجوم إلكتروني ضخم تعرضت له الولايات المتحدة ولن يمر دون رد، موضحا أن الهجمات الإلكترونية تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، أنه حان الوقت للتعافي من جائحة، مشيرا إلى أنه سيطلب من الكونجرس تمرير مشروع قانون إغاثة آخر لمواجهة كورونا.

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