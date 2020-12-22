وفاة طبيب بالمنيا متأثرًا بإصابته بكورونا

توفي الدكتور ماجد بشري استشاري الأشعة بسمالوط شمال محافظة المنيا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد معاناة كبيرة مع المرض.وتضم قائمة شهداء المنيا من الأطباء كلا من:الدكتور عاطف محمود سالم استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى والدكتور سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمستشفى سمالوط والدكتور عماد حبيب استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة والدكتور محمود البطل استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة والدكتور حنا نجيب الصيدلي بمستشفى بني مزار العام والدكتور ورداني حسن عيد استشاري الجراحات العامة والممرضة شروق محمد بالمنيا والممرضه سحر فرغلي مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية.