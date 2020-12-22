1693 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 160 ألفا و979 إصابة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 17 وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1311 حالة.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ 24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16629 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.