بايدن: تعرضنا لهجوم إلكتروني ضخم ولن يمر دون رد

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، تعرض الولايات المتحدة هجوم إلكتروني ضخم متعهدا بأن هذا الأمر لن يمر دون رد.وقال بايدن في كلمة له مساء اليوم، إن الولايات المتحدة ستحدد حجم الأضرار جراء الهجوم الإلكتروني وسترد بعد ذلك.وحذر بايدن أنه عند تمكن واشنطن من تحديد المسؤول عن الهجوم الإلكتروني سترد بالتأكيد على هذا الأمر، داعيا إلى ضرورة وضع قواعد دولية متعلقة بالأمن الإلكتروني.وشدد الرئيس المنتخب بايدن على أن الهجمات الإلكترونية تشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي.وتعرضت وزارة الطاقة ومؤسسات نووية أمريكية إلى عمليات قرصنة دولية حاولت الوصول إلى وثائق سرية فيما لا زالت عمليات البحث مستمرة عن الجهة التي تقف وراء الهجوم.