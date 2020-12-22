أحمد مجدي ينضم لأسرة «بنت السلطان»

انضم الفنان أحمد مجدي لأسرة مسلسل "بنت السلطان" الذي يعد البطولة المطلقة الأولى لروجينا في عالم الدراما التليفزيونية المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق وبطولة روجينا وباسم سمرة وجارى ترشيح باقي الابطال.وبدأ أحمد شفيق معاينة أماكن التصوير المختلفة وتحضيرات العمل وترشيح أبطال ويعكف المؤلف أيمن سلامة على كتابة حلقات العمل حيث قطع شوطا كبيرا في كتابة سيناريو العمل.روجينا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" أمام النجم محمد رمضان والذى شارك فى بطولته أحمد زاهر ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.بينما ينتظر أحمد مجدي عرض فيلم "حظر تجول" في موسم رأس السنة في دور العرض عقب مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 والتي انتهت منذ أيام.