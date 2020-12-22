رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 40 طن قمامة بالمنيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:08 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
طباعة
كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والأحياء والقرى، حيث تم رفع 40 طن مخلفات كما تم صيانة وترميم كوبر ماقوسة بالطريق الدائري ودهان أعمدة الإنارة.

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل قامت اليوم بأعمال نظافة وتجميل، حيث أكاد رضا مصطفى رئيس قرية طوخ، أن قسم البيئة بالقرية قام برفع ٤٠ طن من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما قام قسم التجميل بتجميل الكشافات الموجودة بالطريق الغربى للقرية ودهانه بألوان علم مصر.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تكليف حي غرب مدينة المنيا بإجراء صيانة عاجلة لكوبري ماقوسه الموجود على الطريق الدائري الخاص بمدينة المنيا وترميم الجزء التالف وكذلك ازالة أماكن تجمع قمامة ببعض المناطق وذلك بناء على شكاوى المواطنين

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه شدد على رؤساء الأحياء والقرى بمتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها في أسرع وقت ممكن لتحقيق حالة من الرضا لدى المواطنين.

كما كلف إدارة الإعلام مدينة المنيا بالمتابعة الآنية والفورية لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل البناء فى حل مشاكل المواطنين، حيث ورد إلى صفحة رئاسة مركز ومدينة المنيا شكاوى متنوعة منها ما هو خاص بالنظافة وأخرى بصيانة الطرق وتم إزالة أسبابها فور ورودها.
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا
رفع 40 طن قمامة بالمنيا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مدرب «ليفربول» يكشف موقف صلاح من الرحيل عن الفريق

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

«مدبولى» يراجع استراتيجية ضبط النمو السكانى تمهيدًا لعرضها على الرئيس

الصور

image description

«تعليم دمياط» يتفقد مدرسة الإيمان الإسلامية (صور)

image description

إنشاء 7 محطات مياه جديدة بمليارى جنيه فى أسيوط فى 2020

image description

جامعة أسيوط تفوز بـ4 مراكز متقدمة في مسابقة مركز الفنون بالإسكندرية

image description

«محور ديروط الحر» أبرز إنجازات قطاع الطريق بأسيوط في 2020

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

الأكثر قراءة

لميس الحديدي تفجر مفاجأة بشأن أعداد إصابات كورونا

بالصدفة.. الزمالك يكتشف إصابة طارق حامد ومحمود علاء بكورونا

«الصحة» تناقش مستجدات بروتوكولات علاج كورونا.. ومؤتمر لإعلان آلية توزيع اللقاح

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

إنفوجراف

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

الجراحات التجميلية تزداد زخما في البرازيل بالرغم من وباء كورونا

2،4 مليار يورو للفائزين باليانصيب الميلادي السنوي في إسبانيا

وفاة الممثل الفرنسي كلود براسور عن عمر ناهز 84 عامًا

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
أحمد قرمد
هل يجب استمرار محمد حفظى رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى هو وفريقه؟
ماجد حبته
صفقات «دى مايو» فى الدوحة!
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. الأب المُحب
ثروت الخرباوي
مخططات «الإرهابية» ضد الأقباط
المزيد

الثقافة

مصطفى الفقي: الحديث عن حقوق الإنسان «حق يراد به باطل»

زكي طليمات.. شيخ المسرح العربي (بروفايل)

40 لوحة فى ورشة «لغتى العربية» بمكتبة الحضارة الإسلامية

عمّار في بحر النغم: كيف عاش الشريعي وسط أمواج الطرب؟