رفع 40 طن قمامة بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والأحياء والقرى، حيث تم رفع 40 طن مخلفات كما تم صيانة وترميم كوبر ماقوسة بالطريق الدائري ودهان أعمدة الإنارة.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل قامت اليوم بأعمال نظافة وتجميل، حيث أكاد رضا مصطفى رئيس قرية طوخ، أن قسم البيئة بالقرية قام برفع ٤٠ طن من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما قام قسم التجميل بتجميل الكشافات الموجودة بالطريق الغربى للقرية ودهانه بألوان علم مصر.وأضاف رئيس المركز أنه تم تكليف حي غرب مدينة المنيا بإجراء صيانة عاجلة لكوبري ماقوسه الموجود على الطريق الدائري الخاص بمدينة المنيا وترميم الجزء التالف وكذلك ازالة أماكن تجمع قمامة ببعض المناطق وذلك بناء على شكاوى المواطنينوأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه شدد على رؤساء الأحياء والقرى بمتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها في أسرع وقت ممكن لتحقيق حالة من الرضا لدى المواطنين.كما كلف إدارة الإعلام مدينة المنيا بالمتابعة الآنية والفورية لكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل البناء فى حل مشاكل المواطنين، حيث ورد إلى صفحة رئاسة مركز ومدينة المنيا شكاوى متنوعة منها ما هو خاص بالنظافة وأخرى بصيانة الطرق وتم إزالة أسبابها فور ورودها.