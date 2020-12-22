جامعة طنطا تكشف حقيقة إلغاء الاختبارات الشفهية

كشفت جامعة طنطا عن حقيقة ما تردد بين بعض أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة طنطا، عن إلغاء الاختبارات الشفهية بكليات الجامعة وإضافة درجاتها على درجات الاختبارات النظرية في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا.وقال الدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي لجامعة طنطا، إنه تم التواصل الفوري مع قيادات الجامعة لاستجلاء الحقائق حول ما يتردد من أنباء، نوضحها أن القيادات ‏الجامعية أكدت حرصها الشديد على سلامة أبنائها الطلاب وعدم الإضرار بالعملية التعليمية داخل الكليات، ￼ونفت صدور أى قرارات بهذا الشأن.وأضاف أن كل ما يتردد من أنباء لا يعدو عن كونها تصريحات غير مسئولة، وأن قرارات ‏الامتحانات بجامعة طنطا شأنها شأن باقي الجامعات المصرية تطرح بشكل مؤسسي من خلال رؤية شاملة للمجلس الأعلى للجامعات.￼