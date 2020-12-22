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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسمح بعودة أفراد من بريطانيا شرط حيازتهم فحصا يثبت خلوهم من كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:03 م
جريدة الدستور
وكالات
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تسمح فرنسا اعتبارًا من الأربعاء بعودة الفرنسيين والمقيمين في فرنسا أو في المنطقة الأوروبية أو "لمن يتعين عليهم القيام بسفر ضروري" من المملكة المتحدة، شرط حيازتهم نتيجة اختبار تثبت عدم اصابتهم بفيروس كورونا المتحور، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة الثلاثاء.

ويتحتم على الأشخاص المعنيين "الالتزام بشكل منهجي بالحصول، قبل المغادرة، على نتيجة اختبار سلبي (لكوفيد-19) لأقل من 72 ساعة"، شرط أن يشمل السلالة الجديدة التي تم رصدها في بريطانيا، وفق الحكومة.

أوصت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا التي أثارت عزلتها، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، اضطرابات في علاقتها مع القارة.

وعلقت فرنسا، منذ منتصف ليل الأحد، مثل العديد من الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا وهولندا، حركة الأشخاص والبضائع من المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة.

واوضح مكتب رئيس الحكومة "سمحت هذه المهلة بالتشاور بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بناءً على تحليل المخاطر الصحية الذي نشره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في 20 كانون الأولديسمبر، علاوة على التشاور الثنائي البناء بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية".

وأضاف أن "الأشكال المحددة لاستئناف حركة الشحن البري ستحدد خلال الساعات المقبلة".

كما وضعت رئاسة الحكومة قائمة بأولئك الذين يمكنهم الاستفادة من الإستثناء لدخول الأراضي الفرنسية.

فإضافة إلى المواطنين والمقيمين الاعتياديين، يشمل القرار رعايا الدول الثالثة الحاصلين على تصريح إقامة أو تأشيرة دخول لمدة طويلة فرنسية أو أوروبية سارية المفعول وإقامتهم الرئيسية في فرنسا أو سيلتحقون عبر فرنسا بمقر إقامتهم الرئيسي في بلد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عابرين من رعايا دول أخرى لأقل من 24 ساعة في المنطقة الدولية.

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