«الاتحاد الأوروبي»: اتفاق تجاري مع بريطانيا ممكن قبل عيد الميلاد

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعطيان المفاوضات بشأن اتفاق التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "دفعة أخيرة".يأتى ذلك فى الوقت الذى تحدث مسؤولون من الجانبين عن اتفاق محتمل قد يتم التوصل إليه غدا الأربعاء على أقرب تقدير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وذكر بارنييه أيضا للسفراء المجتمعين في بروكسل أن هناك تقدما في محادثاته مع المملكة المتحدة، ويمكن توقيع اتفاق قبل عيد الميلاد إذا كان البريطانيون مستعدين لتقديم تنازلات بشأن حقوق الصيد، وفقا لدبلوماسيين اطلعوا على المناقشات.وأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين محادثات عبر الهاتف في الأيام القليلة الماضية في محاولة أخيرة لحل خلافهما بشأن حقوق الصيد، وهي العقبة الرئيسية المتبقية أمام اتفاق تجاري أوسع نطاقا.