طرح البوستر الرسمي لفيلم «30 مارس» استعدادًا لعرضه

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "30 مارس" البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه بدور السينمائى حيث من المقرر طرحهنهاية شهر ديسمبر الجاري، لينضم لقائمة أفلام رأس السنة الجديدة.وانتهى المخرج أحمد خالد موسى من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم، استعدادا لطبع الماستر وتسليمه لشركات التوزيع السينمائية.وكان أبطال الفيلم قد انتهوا من تصويره مطلع شهر سبتمبر الماضي. وأحداث العمل تدور فى إطار التراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب موازين حياة أبطاله.فيلم "30 مارس" تأليف حميد المدني، وبطولة كل من أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف.