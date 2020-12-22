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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ السيسي والجيش والمواطنين بعيد النصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:18 م
عادل الغضبان
عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة المصرية وشعب مصر عامة وأبناء بورسعيد الباسلة بمناسبة العيد القومي للمحافظة - عيد النصر - في ذكرى مرور ٦٤ عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.

وأكد "الغضبان" أن أهل المدينة الباسلة ورجال المقاومة الشعبية قدموا خلال حرب العدوان الثلاثي ملحمة من البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وعزته وكرامته، مشددا على أن كل قطرة دماء مصرية سالت على أرض بورسعيد هي بمثابة بطولة لصاحبها ولأجيال متتالية تعيش على أرض مصر ويجب أن تتفاخر بها، كما سجلتها كتب التاريخ في كل أنحاء العالم.

وأكد المحافظ أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات غير المسبوقة التي تشهدها جميع محافظات مصر.

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