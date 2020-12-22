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فن

المخرجة مي عودة لـ«الدستور»:3 صعوبات واجهتنا في «200 متر» (حوار)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:37 م
المخرجة مي عودة
المخرجة مي عودة
دعاء عبد المقصود
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مي عودة منتجة ومخرجة فلسطينية تنتمي لمدينة رام الله الفلسطينية، أخرجت أفلامًا مميزة على غرار «يوميات»، «غزة بعيونهن»، كما عملت كمنتج منفذ لعدد كبير من الأفلام الفلسطينية منها «فلسطين استريو» لرشيد مشهراوي.

اتجهت مي للعمل منتجة للأفلام الوثائقية، ويعد فيلم «200 متر» الفلسطيني أول أفلامها الروائية الطويلة كمنتجة وكانت مجلة «فارايتي» الأمريكية قد منحت جائزتها السنوية لأفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط لـ مي عودة منتجة الفيلم الفلسطيني «200 متر» وهى الجائزة التي يتم الإعلان عنها سنويًا خلال مهرجان الجونة السينمائي.

كما حصل «200 متر» الذي أنتجته على ثلاث جوائز في ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، هي جائزة الجمهور «سينما من أجل الإنسانية» وجائزة التمثيل لبطله الممثل علي سليمان، وجائزة تحكيم النقاد «فيبرسي» لأفضل فيلم.

«الدستور» التقت مي بالتزامن مع انطلاق عرض الفيلم تجاريا بمصر في سينما زاوية التي فتحت قلبها في حوار خاص حول العمل:

- في البداية ما هي الصعوبات التي واجهتك كمنتجة لخروج عملك للنور؟
التمويل، لأن في وطننا العربي مصادر تمويل الأفلام محدود جدًا! لكي تموّل فيلمًا سياسيًا، عليك أن تقنع الجهات الاجنبية وهذا ليس بالأمر الهين.

المعضلة الأخرى الكتابة، لزمنا وقت كبير حتى نكون راضيين عن السيناريو، إضافة إلى التوقف الذي وصل إلى 12 شهرًا؛ لأن أمين لم يكن معرفًا، فقمنا بانتاج فيلم قصير له ليكون بمثابة هوية له في سوق الأفلام.

أخيرًا، فإن تصوير فيلم في دولة تحت احتلال وفي مواقع حقيقية كان مغامرة لكننا وبفعل طاقمنا والممثلين استطعنا إنجاز كل ما هو مطلوب وبدون أي مشاكل.

- كيف كانت ردود الأفعال حول الفيلم؟ وما وقع ذلك عليكِ كجهة إنتاج؟
سعيدة بأنه في عام المصائب والأوبئة ينجح فيلم 200 متر في أن يلف إلى مهرجانات كثيرة، وينال اكثر من 14 جائزة حتى الآن، وهذا يسعدنا نحن طاقم العمل، لأن هدفنا كان أن نوصل رسالتنا لكل العالم من خلال هذا الفيلم.

- الفيلم يحمل رسالة أن الحياة تستمر رغم المعاناة.. كيف ترين ذلك؟
كانت فكرة النهاية نقاش كبير، لكن أحببنا أن تكون النهاية عبارة عن أمل، بعد كل المشاق الرحلة، لكنه الأمل الآتي من وجع. لأن يوم مصطفى الآخر سيكون صعبًا، لكنه ككل فلسطيني تفاصيل صغيرة تجعله سعيدًا.

- كيف جاء ترشيح الفيلم للأوسكار من قبل الأردن كأفضل فيلم أجنبي؟
الأردن قام بعمل لجنة مختصة وتم اختيار فيلم 200 متر، بحكم أن الأردن مشاركة بالإنتاج، وأن أمين يحمل الجواز الأردني.

- ما الذي حمّسك لخوض تجربة الإنتاج رغم أنك في الأصل مخرجة؟

أنا مازلت مخرجة للأفلام الوثائقية، نعم مُقلّة جدًا، لأن اللإنتاج يتطلب وقتًا وجهدًا، فكوني منتجة يجعلني شريكة بأكثر من فيلم أكثر من فكرة أكثر من حكاية وأكثر من حلم وانتقلت من الإخراج إلى الإنتاج، لتقدم حكايات صادقة عن الفلسطينيين لأن السينما لديهم تعد سلاحًا لإثبات حقوقهم وليست صناعة ترفيهية كما في كثير من الدول.

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