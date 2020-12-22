إحالة المتهمة بقتل طفلها من السفاح بالسلام للجنايات

أمرت نيابة السلام الثلاثاء، بإحالة سيدة لمحكمة الجنايات لاتهامهما بقتل طفلها من السفاح بالسلام، وأقرت المتهمة بأن طفلها من السفاح، وأنكرت نيتها قتل الطفل والتخلص منه.تلقى مستشفى السلام بلاغًا يفيد بوصول رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة صحبة والدته وزوج والدتها، وتم إبلاغ رجال المباحث بقسم السلام أول وانتقلوا إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة.حرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.